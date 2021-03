Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Rauchentwicklung an Wohnhaus

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagvormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Bentheimer Straße in Bad Bentheim alarmiert. Vermutlich aufgrund einer nicht vollständig ausgedrückten Zigarette, kam es gegen 11 Uhr zu einer Rauchentwicklung unterhalb eines Balkone eines Wohnhauses. Ein Schaden entstand nicht.

