Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch und Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Physiotherapiepraxis am Immenweg in Nordhorn einzubrechen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war eine rückwärtige Tür aufzubrechen, ließen sie von der Tat ab. Im selben Zeitraum haben unbekannte Täter ebenfalls am Immenweg versucht in einen Friseursalon einzubrechen. Auch hier beschädigten sie eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räume. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell