POL-ST: Rheine, Anschlussstelle A30, Angefahrener Radfahrer gesucht

Am Mittwoch (17.11.) kam es gegen 08.50 Uhr im Einmündungsbereich der Abfahrt Bundesautobahn 30 (Rheine/Dreierwalde)/Hopstener Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 46-jährige Pkw-Fahrer beabsichtigte die Abfahrt der A30 in Fahrtrichtung Rheine zu verlassen und übersah beim Einbiegen nach rechts einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. In Folge der Kollision stürzte der Radfahrer. Die Unfallbeteiligten tauschten sich aus und der Fahrer des Fahrrades wurde vom Pkw-Fahrer gebeten vor Ort zu bleiben. Der Radfahrer verließ jedoch die Unfallstelle, ohne dass es zu einem Austausch der Personalien kam. Der Radfahrer war geschätzt zwischen 45 und 55 Jahren alt, etwa 1.80-1.85 Meter groß, schlank und hatte schwarze Haare. Er trug blaue Jeans, eine schwarze Jacke und eine graue Mütze. Der Radfahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

