Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchdiebstahl in einen Handy Shop

Lengerich (ots)

Drei bislang unbekannte vermummte Täter sind am Mittwochmorgen (17.11.2021), gegen 05.25 Uhr, in einen Handy -Laden auf der Straße Altstadt eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstür auf und lösten dabei die Alarmanlage aus. Zielstrebig gingen sie im Laden umher und entwendeten schließlich mehrere wertvolle Handys, die in einem besonders gesicherten Behältnis gelagert wurden. Nach kurzer Zeit verließen sie mit einer größeren Tasche den Laden und liefen über einen in der Nähe befindlichen Fußweg in Richtung Wielandstraße. Die Flucht konnte ein Zeuge aus dem Haus beobachten, der, von der Alarmauslösung geweckt, aus dem Fenster schaute. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Einbrechern um dieselben Täter handeln könnte, die am Vortag die Eingangstür aufgebrochen hatten und danach mehrere wertlose, nicht funktionstüchtige Mobiltelefone entwendeten. Diese Telefone werden anstelle von wertvollen Geräten im Verkaufsraum präsentiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515,zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell