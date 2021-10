Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Schwerer Verkehrsunfall in Timmendorfer Strand

Lübeck (ots)

Eine Autofahrerin verursachte am Samstag (23.10.) einen Verkehrsunfall in Timmendorfer Strand, bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ersten Erkenntnissen nach missachtete die Fahrerin an einer Einmündung die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen. Die Beamten der Polizeistation Timmendorfer Strand haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz mit ihrem BMW Mini über die Landesstraße 181, aus Richtung Hemmelsdorf kommend. Sie wollte in den Vogelsang einbiegen, dabei missachtete sie die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen. Sie stieß mit einem VW Golf zusammen, deren 55-jährige Fahrerin aus Sachsen-Anhalt nach Hemmelsdorf unterwegs war. Durch die entstandene Wucht schleuderte der Mini gegen einen Opel Antara, der ebenfalls verkehrsbedingt im Einmündungsbereich wartete.

Die Fahrerin des Minis wurde schwer und ihre zwei Beifahrer leicht verletzt. Die Fahrerin des Golfs erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, der 35-jährige Fahrer des Opel blieb unverletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Sowohl der stark beschädigte Mini als auch der stark beschädigte Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Gesamtschaden aller beteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 18.000 EUR.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde der Bereich der Unfallstelle für kurze Zeit voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

