Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Einbruch in Mobiltelefongeschäft - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Montagmorgen (25.10.) wurde durch unbekannte Täter die Eingangstür eines Mobiltelefongeschäftes in der Breite Straße gewaltsam aufgebrochen. Anschließend wurden die im Verkaufsraum ausgestellten Elektrogegenstände im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet.

Gegen 02:07 Uhr nahmen die Beamten des 1. Polizeireviers von der Wache aus einen akustischen Alarm wahr. Bei der sofortigen Überprüfung der umliegenden Geschäfte wurden die Polizisten schließlich in der Breite Straße fündig. Die Eingangstür eines Mobiltelefongeschäftes war aufgebrochen und das Ladengeschäft frei zugänglich. Täter konnten die eingesetzten Beamten weder im Geschäft noch während der eingeleiteten Fahndung antreffen.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach Angaben des geschädigten Ladenbesitzers auf zirka 10.500 Euro.

Die defekte Eingangstür wurde durch einen Notglaser repariert.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 12 der BKI Lübeck Zeugen, die das Tatgeschehen, das sich in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:09 Uhr ereignet haben dürfte, beobachtet haben. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 oder per E-Mail K12.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell