Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Jugendliche zerschlagen Flaschen auf Spielplatz

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (13.10.) wurden zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mehrere Flaschen auf einem Spielplatz in Lübeck St. Lorenz zerschlagen und die Scherben dort liegen lassen haben. Die Polizei Lübeck sucht nun die Verursacher.

Gegen 16:30 Uhr beobachteten zwei besorgte Bürger zwei Jugendliche auf dem Spielplatz hinter dem Hochhaus der Ziegelstraße 26, die dort an der Reckstange mehrere Flaschen zerschlugen. Die Scherben hätten die Jugendlichen auch auf Aufforderung der Zeugen im Sandbett an der Reckstange liegen gelassen und seien anschließend in unbekannte Richtung weggegangen. Den beiden Männern gelang es noch, ein Foto der Jugendlichen zu machen. Dann räumten sie die größten Scherben in einen dortigen Mülleimer und suchten die Polizei auf.

Laut Beschreibung soll einer der männlichen Jugendlichen mit einem roten Trainingsanzug bekleidet gewesen sein. Der Zweite habe ein helles Oberteil getragen.

Das 2. Polizeirevier Lübeck ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0451-1316245 entgegen.

Um Gefahren für die Kinder zu verhindern, wurde der Bereich um die Reckstange von der Polizei mittels Absperrband abgesichert.

Die Polizei informierte die Stadt Lübeck über den Vorfall, damit das Sandbett gereinigt werden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell