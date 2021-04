Polizei Hamburg

POL-HH: 210427-3. Fünf Zuführungen wegen Verdacht der Einfuhr von Betäubungsmitteln in Hamburg-Billwerder

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.04.2021, 00:41 Uhr

Tatort: Hamburg-Billwerder, Neue Feldhofe, Umschlagbahnhof

Fahnder des Rauschgiftdezernats (LKA 62) beschlagnahmten gestern rund 370 Kilogramm Marihuana, 123 Gramm Kokain, zwei Schusswaffen, eine Mercedes E-Klasse und rund 33.000 Euro Bargeld. Fünf Tatverdächtige müssen sich vor einem Haftrichter verantworten.

Ein Zeuge meldete in der Nacht zu Montag der Polizei, dass auf dem Gelände des Umschlagbahnhofs offenbar mehrere Personen Kartons aus einem Container entladen und über den Zaun des Geländes werfen würden.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten dort drei 19, 33 und 61 Jahre alte Männer deutscher Staatsangehörigkeit antreffen und als Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Sie wurden zunächst dem Polizeikommissariat 43 und im weiteren Verlauf der Ermittlungen der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

In dem Container, in dessen weiteren Umfeld sowie in zwei den Männern zugeordneten Autos fanden die Beamten insgesamt 41 Kartons und mehrere Sporttaschen mit über 340 Kilogramm Marihuana.

Die weiteren Ermittlungen brachten die Beamten des Rauschgiftdezernats auf die Spur dreier weiterer mutmaßlicher Komplizen deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 27, 29 und 61 Jahren.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg wurden daraufhin aufgrund von Gefahr im Verzuge die Meldeanschriften und weitere ermittelte Aufenthaltsorte der Tatverdächtigen durchsucht. Im Rahmen einer konzertierten Aktion erfolgten insgesamt zwölf Durchsuchungen in den Stadtteilen Altona-Altstadt, Osdorf, Neustadt, Wandsbek, Langenhorn, Altona-Nord, St. Pauli und Bahrenfeld.

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde im Bereich seiner Wohnanschrift mit knapp 25.000 Euro Bargeld angetroffen und vorläufig festgenommen. Das Geld wurde sichergestellt und der Mann der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Bei der Durchsuchung von zwei Apartments in Altona-Nord stellten die Beamten 26,5 Kilogramm Marihuana, 123 Gramm Kokain, zwei Schusswaffen,35 Patronen sowie 2.500 Euro Bargeld sicher. Die Bewohnerinnen im Altern von 23 und 33 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die 23-jährige Deutsche nach erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen, während die 33-jährige Österreicherin der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt wurde.

Im Zusammenhang mit der Durchsuchung im Apartmenthauses wurde zudem ein 23-jähriger Türke angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Durchsuchung dessen Wohnung im Stadtteil St. Pauli führte zum Auffinden von geringen Mengen Marihuana, einer Schreckschusswaffe und 5.710 Euro. Der Mann wurde anschließend mangels Haftgründen entlassen.

Alle beweiserheblichen Gegenstände, die Betäubungsmittel sowie das mutmaßliche Dealgeld wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Beweismittel, dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell