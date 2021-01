Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperliche Auseinandersetzung - Diebstahl von Opferstock - Herunterfallende Eisplatte beschädigt Pkw - Glätteunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Herunterfallende Eisplatte beschädigt Pkw

Auf der B 29 wurde am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf Höhe Onatsfeld die Frontscheibe eines dort fahrenden 23-jährigen BMW-Lenkers von einer Eisplatte beschädigt, die von einem im Gegenverkehr fahrenden Lkw herunterrutschte. An dem BMW entstand dadurch ein Schaden von ca. 500 Euro.

Neresheim-Dorfmerkingen: Diebstahl von Opferstock

Am Montagnachmittag wurde zwischen 15 Uhr und 16 Uhr eine als Opferstock dienende hölzerne Kasse entwendet, die in der Dorfmerkinger Kirche in der Dossinger Straße aufgestellt war. Diese wurde dann später auf einem Feldweg bei Neresheim-Elchingen ohne Inhalt aufgefunden.

Glätteunfälle im Bereich Schwäbisch Gmünd

Böbingen:

Auf der alten B 29 kam am Dienstagmittag ein 65-jähriger Pkw-Lenker gegen 11.45 Uhr zwischen Böbingen und Mögglingen auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er dann an einem Grundstück einen Drahtzaun sowie zwei Holzpfosten beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Zimmern:

Bei Schnee- und Eisglätte kam am Dienstag gegen 11.10 Uhr eine 38-jährige Mitsubishi-Lenkerin auf der Bargauer Straße von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen.

Lorch:

Ein auf der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd fahrender Pkw-Lenker übersteuerte zwischen den Anschlussstellen Lorch Ost und Schwäbisch Gmünd sein Fahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn, nachdem er vermutlich durch eine Eisplatte im Bereich der Mittelleitplanke und des linken Fahrstreifens erschrak. Er kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte in den Böschungsbereich, wo er mehrmals aufschlug, bevor der letztlich im Böschungsgraben entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Pkw-Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die B 29 musste zur Bergung des Unfallfahrzeuges kurzzeitig voll gesperrt werden.

Ellwangen: Körperliche Auseinandersetzung

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Georg-Elser-Straße kam es am Dienstagmorgen gegen 01:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen vier Männern im Alter zwischen 17 und 30 Jahren. Aus diesen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Folge die vier Beteiligten leicht verletzt wurden. Auch wurden mehrere Feuerlöscher leergesprüht. Beim Eintreffen der Polizei sowie Rettungsdienst hatte sich die Situation bereits beruhigt. Gegen die vier Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Ellwangen: PKW prallt gegen Leitplanke

Am Dienstag um 12 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Audi Q5 die A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitplanke und kam auf der Standspur zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Unterkochen: Unfall aufgrund Schneeglätte

Am Dienstag um kurz vor 12 Uhr kam es in Unterkochen zu einem Unfall bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Seat die Neu-Ziegelhütte in Richtung Unterkochen. An der Einmündung zur Aalener Straße kam sein Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Schneefalls kam es im gesamten Ostalbkreis zu mehreren Unfällen, bei welchen meist nur Sachschaden entstand. Mit Stand 15 Uhr verzeichnete das Polizeipräsidium im Ostalbkreis etwa 15 wetterbedingte Unfälle und neun größere Verkehrsbehinderungen.

