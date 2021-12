Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Delbrücker Straße - Fahrer eingeklemmt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Auf der Delbrücker Straße/ B64 ereignete sich am späten Mittwochabend (29.12., 23.45 Uhr) ein Verkehrsunfall eines 19-jährigen Audi-Fahrers, der sich hierbei schwer verletzte. Zuvor befuhr der junge Mann aus Ahlen die Delbrücker Straße mit seinem Pkw in Richtung Wiedenbrück. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Audi-Fahrer kurz vor der Kreuzung Merschhemkeweg/ Herrenbruch nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben gegen einen Baum. In der Folge wurde der 19-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Zeugen, die die Unfallstelle passierten, hielten an und leisteten dem verunfallten Audi-Fahrer bis zum Eintreffen der eingesetzten Feuerwehr- und Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Im Rahmen der anschließenden Bergungsarbeiten der Feuerwehr musste das Fahrzeugdach entfernt werden. Die Rettungskräfte transportierten den Ahlener daraufhin zur stationären Aufnahme in ein Lippstädter Krankenhaus.

Der erheblich beschädigte Audi wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Den geschätzten Gesamtsachschaden bezifferten die Beamten auf rund 20 000 Euro.

