Polizei Gütersloh

POL-GT: Auto kollidiert mit Bushaltestellenhäuschen

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Mittwochvormittag (29.12., 11.00 Uhr) kam es am Künsebecker Weg in Höhe der Geschwister-Scholl Straße zu einem Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 65-jährige mit einem BMW den Künsebecker Weg. Dabei kam sie nach rechts von der Straße ab und ihr Fahrzeug kollidiert mit einem Bushaltestellenhäuschen. Ebenso wurden eine Fahrradständer und ein Baum beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach könnte eine internistische Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ursächlich sein.

Die Autofahrerin aus Halle wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der BMW wurde durch den Zusammenstoß stark deformiert. Ebenso wurde das Häuschen komplett beschädigt. Es entstand ein großes Splitterfeld. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell