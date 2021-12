Polizei Gütersloh

POL-GT: Untersuchungshaftbefehl nach Bränden in Verl erlassen

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Montag (27.12.) und am frühen Dienstagmorgen (28.12.) kam es in Verl zu mehreren Bränden. Nachdem eine Wohnung an der Lindenstraße in Brand gesetzt worden war, brannte wenige Zeit später eine Papiermülltonne an der Bornholter Straße und eine Tanne an der Reuterstraße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5109480

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh nahmen noch in der Nacht einen dringend tatverdächtigen Mann vorläufig fest. Am Mittwoch (29.12.) wurde der Verler einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Über die Brände am Montag und Dienstag hinaus, ist er ebenso tatverdächtig eine Mülltonne und ein Auto Anfang Dezember 2021 in Brand gesetzt zu haben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5091741 Ob auf das Konto des Mannes noch weitere Taten gehen, wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell