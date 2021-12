Polizei Gütersloh

POL-GT: Brände in Verl - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am späten Montagabend (27.12., 23.00 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand innerhalb einer Wohnung einer karitativen Einrichtung an der Lindenstraße informiert.

Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte eine eingeschmissene Fensterscheibe und Flammen in dem unmittelbar dahinter liegenden Raum fest. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch eine Zeugin gelöscht werden. Vor dem Haus sei es weiteren Angaben nach bereits am Montagvormittag zu kleineren Bränden an einem Briefkasten und einer Türklingel gekommen.

Um 00.13 Uhr wurde ein weiterer Brand an einer Papiermülltonne an der Bornholter Straße gemeldet. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Als gegen 00.20 Uhr eine Tanne an der Reuterstraße brannte, trafen die eingesetzten Polizeibeamten in der unmittelbaren Nähe auf einen 25-jährigen Verler. Der Mann hatte unter anderem Rußpartikel an den Händen. Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen den 25-jährigen Mann. Er wurde aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen.

