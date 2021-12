Polizei Gütersloh

POL-GT: Büroeinbruch an der Schwedenschanze

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (26.12., 05.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in das Büro eines Kfz.-Betriebs an der Straße An der Schwedenschanze eingebrochen.

Die Einbrecher zerstörten einen Teil einer Kunststoffscheibe, um in das Büro einzudringen. Dieses wurde komplett durchsucht.

Ersten Angaben nach entwendeten die Täter Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

