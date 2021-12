Polizei Gütersloh

POL-GT: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Oesterweger Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (29.12., 02.30 Uhr) kam es auf der Oesterweger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall eines Pkw-Fahrers.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Fahrer eines Opels die Haller Straße in Fahrtrichtung Oesterweger Straße. Im Einmündungsbereich touchierte das Fahrzeug zunächst eine Verkehrsinsel, überquerte in der Folge die Fahrbahn der Oesterweger Straße und prallte frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurde der Pkw stark deformiert und geriet in Brand. Der Fahrer des Opels erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zur Identität dauern die Ermittlungen an.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Harsewinkel löschten das Fahrzeug umgehend. Im Rahmen der Unfallaufnahme erschien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld zudem ein Sachverständiger vor Ort. Der Pkw wurde im Anschluss sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Oesterweger Straße und auch die Haller Straße komplett gesperrt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell