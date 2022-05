Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Nistertal (ots)

Am Morgen des 05.05.2022 kam es auf der L281A zwischen den Ortslagen Nistertal und Alpenrod zu einem Verkehrsunfall. Ein 57jähriger Fahrzeugführer bemerkte einen vor sich bremsenden Abbieger zu spät und wich auf die Gegenspur aus. Hier kollidierte er mit dem PKW einer 63jährigen Fahrzeugführerin. Die Dame wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Landesstraße musste von 08:00 bis 10:00 Uhr gesperrt werden.

