Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrerin angefahren - leicht verletzt

Geseke (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag (28. Oktober 2021), gegen 11.15 Uhr, eine 47-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bachstraße. Sie befuhr mit ihrem Rad die Fußgängerzone und wollte die Noltengasse/Überwasser queren, als ein 56-jähre alter Geseker mit seinem Wagen die Noltengasse in Richtung Überwasser befuhr. Da die 47-Jährige davon ausging, dass er anhalten würde, setzte sie ihre Fahrt fort und kollidierte mit dem Wagen. Der 56-Jährige gab an, dass er die Radfahrerin zu spät bemerkt hatte, da er von der Sonne geblendet wurde. Die Gesekerin wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

