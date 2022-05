POL-PDMT: Nistertal - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L 281

Sankt Goarshausen (ots) - Ein grauer Hyundai Tucson, SUV, stand am Dienstag, 03. Mai, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 04.Mai, 13:20 Uhr, rechts in Längsaufstellung geparkt vor dem Anwesen Wellmicher Straße 64 in Fahrtrichtung Kestert. Ein unbekanntes weißes Fahrzeug beschädigte den Tucson beim Vorbeifahren am linken vorderen Kotflügel und entfernte sich im Anschluss ...

mehr