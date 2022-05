Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in der Wellmicher Straße

Unfallzeugen gesucht

Sankt Goarshausen (ots)

Ein grauer Hyundai Tucson, SUV, stand am Dienstag, 03. Mai, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 04.Mai, 13:20 Uhr, rechts in Längsaufstellung geparkt vor dem Anwesen Wellmicher Straße 64 in Fahrtrichtung Kestert. Ein unbekanntes weißes Fahrzeug beschädigte den Tucson beim Vorbeifahren am linken vorderen Kotflügel und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Da in diesem Bereich der Wellmicher Straße oft die Fahrzeuge in Richtung Kestert warten müssen, bis der Gegenverkehr vorbei ist, könnte vielleicht jemand den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sankt Goarshausen.

