POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Sachbeschädigung am Bahnhof.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.06.2022) wurde ein 37-Jähriger in der Paderborner Straße beraubt. Der Mann lief gegen 1:15 Uhr durch eine kleine Gasse nahe der Feuerwehr an der Paderborner Straße, als er von zwei Unbekannten eingeholt wurde. Die beiden bedrohten ihn mit einem Gegenstand, den er in der Dunkelheit nicht erkennen konnte, und forderten Geld. Er gab den Maskierten sein Bargeld und sie verschwanden in Richtung Kreisverkehr Paderborner ...

mehr