POL-WHV: Sachbeschädigung auf Bockhorner Friedhof - Zeugen gesucht!

Jever (ots) - Am Montag, 30.05.22, zwischen 15:15 - 15:41 Uhr, wurde auf dem Famila-Parkplatz in Jever ein Fahrzeug beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze den Lack eines Pkw Mazda auf einer Länge von 180 cm. Der entstandene Schaden wird auf 1500 EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04461-9211-0 bei der Polizei in Jever zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

