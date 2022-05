POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

Schortens (ots) - Am Freitag, 27.05.22, zwischen 09:00 - 10:45 Uhr, wurde ein Seitenfenster eines am Accumer See in Schortens abgestellten Pkw eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse mit Bargeld entwendet. Wer hat möglicherweise Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Schortens unter 04461-9849330. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle ...

