POL-E: Mülheim an der Ruhr: Jugendliche randalieren in Seniorenheim - Zeugen gesucht

45468 MH.-Altstadt I: Jugendliche drangen unerlaubt in ein Seniorenheim an der Ruhrstraße ein. Dort randalierten sie und bedrohten Bewohner.

Am vergangenen Freitag (6. August) betraten mindestens zwei Jugendliche unerlaubt den Wohnbereich eines Seniorenheims an der Ruhrstraße. Die Bewohner leben dort grundsätzlich ohne Unterstützung, können aber jederzeit durch Pflegekräfte um Betreuung bitten.

Dort gelangten sie in einen Aufenthaltsraum, wo sie zwei Sofas stark beschädigten, Lebensmittel aus der Küche entwendeten, aßen und die Reste zurück ließen. Sie rauchten in dem Wohnbereich Zigaretten und schmissen diese eine Brüstung hinunter. Hierbei soll auch eine Person von einer Zigarette am Kopf getroffen worden sein.

Die Jugendlichen haben mutmaßlich bewusst neben die Toiletten uriniert und gekotet, wodurch diese stark verschmutzt wurden.

Die Couch präparierten die Jugendlichen mit zuvor entwendetem Besteck. Sie steckten selbiges mit den Spitzen nach oben in die Ritzen der Sofas, was zu schweren Verletzungen hätte führen können.

Eine Bewohnerin (41) traf auf die Jugendlichen, welche ihr gegenüber Drohungen und Beleidigungen aussprachen.

Einer der Jugendlichen soll zwischen 17 und 22 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er soll dunkle Haut sowie eine dunkle Augenfarbe haben. Seine Figur wird als drahtig bezeichnet. Er hat dunkle, gekräuselte Haare.

Der Zweite soll zirka 1,80 Meter groß sein, hat eine dickliche Figur und einen Pagenschnitt. Die Haare seien braun.

Nach Auskunft von Zeugen, sollen sich die Tatverdächtigen nicht das erste Mal Zutritt zu dem Seniorenheim verschafft haben.

Die Polizei sucht die Jugendlichen und bittet um Zeugenhinweise. Tel.: 0201/829-0./SoKo

