Polizei Essen

POL-E: Essen: Öffentliche Fahndung nach Fahrraddiebstahl (Foto)

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Am 24.04.2021 gegen 2:00 Uhr in der Nacht wurde ein Fahrrad aus einem verschlossenen Metall-Fahrradschuppen neben einem Einfamilienhaus in Katernberg entwendet.

Am Morgen desselben Tages gegen 11:00 Uhr entdeckte der Besitzer (39, deutsch), dass die zuvor verschlossene Tür des Schuppens geöffnet war. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu erkennen wie ein Unbekannter den Fahrradschuppen öffnet und mit einem Fahrrad davon fährt.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-0

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Ückendorfer Straße gemacht haben oder Angaben zum mutmaßlichen Dieb machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

