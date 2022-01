Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raub auf Kiosk, Täter ohne Beute flüchtig

Bückeburg (ots)

(sie) Am Samstag, den 29.01.2022, gegen 18:39 Uhr betritt ein augenscheinlich männlicher Täter, welcher mittels einer Sturmhaube maskiert und mittels eines Messers bewaffnet war, den Schloss-Kiosk in der Langen Straße in Bückeburg. Unter Vorhalt des Messer wurde das Öffnen der Kasse gefordert. Der Betreiber des Kiosks konnte den Täter in die Flucht schlagen.

So verließ der Täter ohne Beute den Kiosk.

Zu der Bekleidung des Täter ist bekannt, dass dieser eine dunkle Sturmhaube, eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose mit weißer Adidas Applikation und dunkle Schuhe trug.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell