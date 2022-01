Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bückeburg (ots)

(sie) Ein 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitag, den 28.01.2022, gegen 18:20 Uhr, mit seinem Pkw eine Einbahnstraße in Bückeburg in falscher Richtung. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer durch Beamte der Polizei Bückeburg angehalten und kontrolliert. Ein erforderlicher Führerschein konnte nicht vorgezeigt werden, da der Mann diesen nicht besitzt. Weiter konnte nun im Rahmen der Kontrolle eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Dem Mann aus Kleinenbremen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

