POL-BS: Vermehrte Taschendiebstähle aus Einkaufswagen und Rollatoren

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 02.12.2021

Die Polizei stellt eine Häufung von Taschendiebstählen aus Rollatoren und Einkaufswagen im gesamten Stadtgebiet fest.

In den letzten Tagen wird die Polizei überdurchschnittlich oft zu Taschendiebstählen gerufen. Die Täter schlagen meist in Supermärkten und in anderen Einzelhandelsgeschäften zu. Sie greifen in Handtaschen, die in Einkaufswagen gelegt oder an Rollatoren gehängt wurden. Oftmals nutzen die Täter Ablenkungen durch den Einkauf aus. Darüber hinaus stellt die Polizei auch vermehrt Verwertungstaten fest. Die Täter nutzen erlangte Bankkarten und heben große Bargeldsummen ab. Die Polizei geht davon aus, dass es sich größtenteils um reisende Tätergruppen handelt, die überregional tätig sind. So kam es in Braunschweig zum Beispiel zu folgenden Taten:

Eine 23-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt kaufte in einem Bekleidungsgeschäft in der Braunschweiger Innenstadt ein. Um beide Hände frei zu haben, legte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen. Als sie später bezahlen wollte, war die Handtasche nicht mehr da. Es fehlte auch ihre Brieftasche mit Bargeld und diversen Papieren und Karten.

Eine 85-jähriger Braunschweiger kaufte in einem Supermarkt im Bebelhof ein. Seine Brieftasche hatte er in seiner äußeren Jackentasche verstaut. An der Kasse stellte er fest, dass sie ihm gestohlen wurde. In der Brieftasche befanden sich 300 Euro und ebenfalls diverse Bankkarten.

In einem Supermarkt im Siegfriedviertel wurde einer 43-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Auch sie hatte die Handtasche vorher im Einkaufswagen abgelegt. Kurz nach dem Diebstahl wurde mit einer erlangten EC-Karte Geld abgehoben.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie Ihren Einkaufswagen mit persönlichen Wertgegenständen niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrem Umfeld. - Tragen sie Wertgegenständen möglichst körpernah in verschließbaren Taschen. - Legen Sie keine Handtaschen im Einkaufswagen ab. - Notieren Sie sich Ihre PIN nicht in der Brieftasche. - Erstatten Sie nach einem Diebstahl sofort Anzeige

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell