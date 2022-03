Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raub; Busfahrer mit Flasche verletzt; Fahrzeugbrand; Mehrere Verkehrsunfälle; Einbrüche; Diebstahl aus Fahrzeugen; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Versuchter Raub vor Schnellrestaurant (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einer versuchten Raubstraftat, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstagabend in der Eisenbahnstraße ereignet hat und erst nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Den aktuellen Ermittlungen zufolge wurde ein 23-Jähriger im Außenbereich eines Schnellrestaurants in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr von drei Unbekannten aufgefordert, ihnen Bargeld auszuhändigen. Anschließend riss dem 23-Jährigen einer der Männer offenbar die Halskette ab, wobei es dem Geschädigten gelang, diese wieder zu fassen zu bekommen. Daraufhin soll aus dem Trio heraus versucht worden sein, den 23-Jährigen mit einem Messer zu verletzen. Die drei Angreifer flüchteten schließlich ohne Raubgut in unbekannte Richtung. Die drei gesuchten Männer sind ungefähr 175 Zentimeter groß, haben eine dunklere Hautfarbe und sprachen gebrochenes Deutsch. Sie waren allesamt dunkel gekleidet, wobei ein Täter eine dunkle Wollmütze und ein Komplize eine dunkle Schildmütze trug. Zeugen, die die Tat beobachtet, in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Zwiefalten (RT): Flasche auf Busfahrer geworfen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen einen 48-Jährigen, der am Dienstagnachmittag einen Busfahrer mit einer Flasche verletzt haben soll. Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich der Mann gegen 17.50 Uhr im Einmündungsbereich Brunnensteige / Hauptstraße auf, als dort ein Linienbus verkehrsbedingt warten musste. Anschließend soll der 48-Jährige dem 57 Jahre alten Busfahrer eine gefüllte PET-Flasche durch die geöffnete Seitenscheibe an den Kopf geworfen haben. Der Busfahrer erlitt hierbei nach bisherigem Sachstand leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Bad Urach (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Während der Fahrt hat am Dienstagmittag in Bad Urach ein Auto zu brennen begonnen. Kurz vor 14 Uhr bemerkte der 81-jährige Fahrer eines BMW, wie aus den Lüftungsschlitzen Rauch ins Fahrzeuginnere trat. Er stellte seinen Wagen daher in der Teckstraße ab und begab sich zusammen mit seiner Frau ins Freie. Unmittelbar danach schlugen bereits Flammen aus der Motorhaube. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr dürfte an dem BMW wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. (mr)

Eningen (RT): Aufgefahren und aufgeschoben

Zwei Verletzte, zwei abgeschleppte Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 21.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag auf der L 380. Gegen 17.40 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Skoda Octavia auf der Landesstraße in Richtung Sankt Johann unterwegs. Dabei erkannte sie zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abgebremst hatten, da ein Autofahrer zuvor offenbar ohne zu blinken nach links auf einen Beiweg in Richtung eines Waldkindergartens abgebogen war. Der Skoda krachte so heftig ins Heck eines Mercedes Sprinters, dass dieser noch auf einen VW Golf aufgeschoben wurde. Bei dem Auffahrunfall verletzten sich die 34 Jahre alte Golf-Lenkerin sowie ihr 31-jähriger Mitfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda und der Sprinter mussten abgeschleppt werden. (mr)

Aichtal (ES): Einbruch in Aich

Ein Wohnhaus im Albblickweg ist in der Zeit zwischen Montag, 14.45 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und durchsuchte im Anschluss sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob er dabei auch auf Beute stieß, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Ostfildern (ES): Verletzte Radlerin

Leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Hölderlinstraße zugezogen. Die 76 Jahre alte Frau fuhr dort gegen 15.40 Uhr mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Goethestraße. Als sie an einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes vorbeifuhr, öffnete dessen 54-jähriger Fahrer die Fahrertür. Die Frau kam zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. (sm)

Kirchheim (ES): Kradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Henriettenstraße hat sich ein Leichtkraftradfahrer verletzt. Der 18-Jährige fuhr dort gegen 7.40 Uhr mit seiner KTM an einem geparkten VW Caddy vorbei. Der 35-jährige Caddy-Lenker fuhr im selben Moment, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten an und wollte wenden. Der junge Kradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und kippte zur Seite. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen begab sich der 18-Jährige selbstständig in ärztliche Behandlung. Am VW entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereite KTM, an der Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Kirchheim (ES): Von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Dienstagabend auf der B 297 ereignet. Die 84 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf befuhr kurz nach 18 Uhr die Bundesstraße von Kirchheim nach Reudern. Rund 150 Meter vor der Abzweigung nach Lindorf kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortigen Leitplanken. Dadurch wurde der Pkw ausgehebelt, prallte anschließend mit der Front in ein rechtsseitiges Bachbett und kippte nach einer Drehung um die eigene Achse auf die Seite. Ersthelfer kümmerten sich anschließend bis zum Eintreffen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei um die 84-Jährige sowie ihre 78 Jahre alte Mitfahrerin. Die Seniorinnen hatten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht wurden. Der Blechschaden am VW, der abgeschleppt werden musste, beträgt schätzungsweise 20.000 Euro. (mr)

Wernau (ES): Einbruch in Firmengebäude

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in ein Firmengebäude in der Kranzhaldenstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gegen 0.40 Uhr über ein Bürofenster gewaltsam Zutritt und hebelte im Inneren noch mehrere Türen auf. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem fiel ihm ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände. Der verursachte Sachschaden dürfte hingegen im vierstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Wernau hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Diebstahl aus Fahrzeugen (Warnhinweis)

In Kilchberg, Bühl und Weilheim hat in den vergangenen Tagen ein Dieb sein Unwesen getrieben. In der Nacht zum Dienstag öffnete und durchwühlte der noch unbekannte Täter nach aktuellem Kenntnisstand ein Dutzend Autos, die in verschiedenen Straßen geparkt waren. Der Kriminelle erbeutete dabei unter anderem Bargeld, Tabakwaren sowie persönliche Dokumente. Augenscheinlich blieben die angegangenen Fahrzeuge unbeschädigt. Einige der Autos dürften nicht verschlossen gewesen sein.

Die Polizei rät daher:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

- Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. Prägen Sie sich das Aussehen der Person ein!

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Albstadt (ZAK): Von falschem Bankmitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus Albstadt ist Anfang der Woche von einem Telefonbetrüger um mehrere tausend Euro gebracht worden. Der Anrufer gab sich am Montag als Bankmitarbeiter aus und gaukelte vor, dass das Überweisungslimit für das Konto der Frau offenbar unbefugt um ein Vielfaches erhöht worden sei. Der vermeintliche Bankangestellte bot daher an, das Limit zurückzusetzen und auch eine bereits erfolgte Überweisung wieder rückgängig zu machen. Hierzu forderte der Betrüger von der Albstädterin die Nennung sogenannter Transaktionsnummern. Da auf dem Telefon der Frau zudem die Nummer ihrer Bank angezeigt wurde, diese wurde von dem Kriminellen offensichtlich "gespooft", schenkte sie dem Anrufer Glauben und gab die Nummern preis. In der Folge überwies der Betrüger vom Konto des Opfers einen vierstelligen Betrag. Wenig später flog die Tat auf.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird nie bei Ihnen anrufen und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

