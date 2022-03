Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Katalysatoren gestohlen; Gefährliche Körperverletzung; In der Öffentlichkeit entblößt; Reifen zerstochen; Betrunken unterwegs

Containerbrand

Der Brand eines Containers hat am Montagabend den Einsatz der Rettungskräfte in der Karl-Henschel-Straße erfordert. Gegen 23 Uhr wurde die Rettungsleitstelle von mehreren Anrufern alarmiert, die mitteilten, dass ein Firmengebäude brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Containergebäude auf einem Firmengelände in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen ausgerückt war, konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden, der am Container, der angrenzenden Gebäudefassade und einem neben dem Container abgestellten Fahrzeug entstand, wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Reutlingen (RT): Linienbus die Vorfahrt genommen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Gönningen. Gegen 16.30 Uhr war ein 64-Jähriger mit einem Linienbus auf der Bronnweiler Straße (L 230) ortseinwärts unterwegs, als ihm im Einmündungsbereich mit der Hechinger Straße (L 383) von einem schwarzen Kombi die Vorfahrt genommen wurde. Der Wagen, der nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Frau gelenkt wurde, war von der Hechinger Straße kommend nach links auf die vorfahrtsberechtigte Bronnweiler Straße abgebogen. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 64-Jährige stark abbremsen. An der folgenden Haltestelle Tulpenplatz verständigte der Fahrer die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte ein 50-jähriger Fahrgast wohl durch das Bremsmanöver leichte Verletzungen erlitten. Die unbekannte Kombi-Lenkerin war weitergefahren. Zeugen, die die Vorfahrtsverletzung beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Kombi geben können, insbesondere die zu diesem Zeitpunkt im Omnibus befindlichen Fahrgäste, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Brand auf Balkon

Eine möglicherweise unachtsam entsorgte Zigarettenkippe könnte ursächlich für den Brand am Dienstagmorgen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße gewesen sein. Gegen 7.30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Rettungsleitstelle, nachdem er auf dem Balkon starken Rauch wahrgenommen hatte. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war zunächst der Aschenbecher auf dem Balkon in Brand geraten, anschließend ein Plastikstuhl und in der Folge fing auch die Holzverkleidung der Wohnung Feuer. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Dem Nachbarn, der das Feuer bemerkt hatte und dem raschen Einschreiten der Feuerwehr, die sich Zutritt zu der Wohnung verschaffte und den Brand löschte, ist es zu verdanken, dass die Flammen nicht auf die Wohnung übergriffen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Brand in Gartengrundstück

Zum Brand auf einem Gartengrundstück sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Straße Am Blohn ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 22.15 Uhr ein umzäuntes Holzpodest in einem Waldstück unterhalb der Straße in Brand geraten und stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Hohenstein (RT): Kollision zwischen Krankentransport und Lkw

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krankentransportwagen und einem Lkw ist es am Montagvormittag auf der B 312 gekommen. Kurz nach 10.30 Uhr bog ein 43 Jahre alter Laster-Fahrer von der L 248 nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße in Richtung Oberstetten ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 19-Jährigen, der einen Krankentransportwagen lenkte. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich der Heranwachsende, seine Beifahrerin im Alter von 25 Jahren sowie der beförderte Patient nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Das Krankenfahrzeug musste zudem abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an den Unfallort ausgerückt. (mr)

Münsingen (RT): Lagerhütte abgebrannt (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21.3.2022 / 15.52 Uhr

Im Fall der am Montagvormittag in Rietheim komplett abgebrannten Lagerhütte ermittelt das Polizeirevier Münsingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie bereits berichtet, war der Schuppen in Verlängerung des Harrassenweg aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen und von diesen gänzlich zerstört worden. Hinweise auf eine Selbstentzündung oder einen technischen Defekt ergaben sich bislang nicht. Zeugen, die am Montagvormittag in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Dieb in Zell unterwegs (Zeugenaufruf)

In der Steinbeisstraße in Zell ist am Montag am helllichten Tag ein Dieb unterwegs gewesen. In der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 15.20 Uhr trennte ein Unbekannter an einem Opel Astra sowie an einem 3er BMW die Katalysatoren ab und entwendete diese. Zeugen, die im genannten Zeitraum diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/31057681-0 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden. (mr)

Nürtingen (ES): Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 24-jährigen Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Bismarckstraße, der am Montagabend eine 28-Jährige mit einem Besenstil geschlagen haben soll. Gegen 19.50 Uhr hatten mehrere Anrufer der Polizei Schreie einer Frau mitgeteilt, worauf die Streifenwagenbesatzungen in die Bismarckstraße ausrückten. Die 28-Jährige wies augenscheinlich leichtere Verletzungen auf, ein Rettungswagen musste jedoch nicht angefordert werden. Das mutmaßliche Tatmittel wurde sichergestellt. Der 24-Jährige wird angezeigt. (mr)

Filderstadt (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 23-Jähriger entgegen, der in der Nacht zum Dienstag unbefugt den Nissan eines Angehörigen in Gebrauch genommen haben soll. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug kurz vor drei Uhr in der Echterdinger Straße auf. Der Fahrzeuglenker missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten und entzog sich der Kontrolle. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er in Richtung Ortsmitte Bernhausen. An der Einmündung der Nürtinger Straße kam der Nissan nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Mehrere Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß. Ein 24-Jähriger konnte beim Nissan und der 23-Jährige wenig später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Der nicht mehr fahrbereite Nissan, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (sm)

Köngen (ES): Katalysator ausgebaut und gestohlen

Auf den Katalysator hatten es Unbekannte abgesehen, die sich am frühen Dienstagmorgen an einem in der Ringstraße geparkten VW Polo zu schaffen gemacht haben. Kurz nach 4.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er zwei Personen bemerkt hatte, die an dem VW den Katalysator abmontierten und anschließend mit ihrer Beute flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Sachschaden wird mit etwa 750 Euro beziffert. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Tübingen (TÜ): Gegen Ampelmast geprallt

Eine Autofahrerin ist am Montagabend auf der Reutlinger Straße (B 28) mit einem Ampelmast kollidiert und dabei verletzt worden. Die 47-Jährige bog mit ihrem Opel gegen 20.15 Uhr von der Depotstraße nach links in Richtung Reutlingen ab und stieß dabei aus noch unbekannter Ursache mit einem Ampelmast zwischen den Richtungsspuren der Reutlinger Straße zusammen. Mit den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde die Frau anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der wirtschaftliche Totalschaden am Opel, der abgeschleppt werden musste, dürfte sich auf zirka 15.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Linksabbiegerspur der Reutlinger Straße in die Schweickhardtstraße für rund 40 Minuten gesperrt werden. (mr)

Albstadt (ZAK): In der Öffentlichkeit entblößt

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Albstadt am Montagnachmittag habhaft geworden. Kurz vor 15 Uhr wurde eine Spaziergängerin im Bereich des Sportplatzes in Lautlingen von einem Mann angesprochen, der ihr anschließend zu einer nahegelegenen Parkbank folgte. Dort setzte sich dieser neben die Spaziergängerin, entblößte sein Glied und belästigte die Frau zudem verbal. Von den alarmierten Beamten konnte ein 20-jähriger Tatverdächtiger im Zuge der Fahndungsmaßnahmen auf dem Radweg zwischen Lautlingen und Margrethausen angetroffen und kontrolliert werden. Er wurde in der Folge auf die Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 20-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Balingen (ZAK): Reifen zerstochen (Zeugenaufruf)

Im Bereich Stingstraße / Binsenbohlstraße hat am Montagnachmittag ein Unbekannter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr wurden wie bislang bekannt ist an insgesamt sechs Autos Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (mr)

Hechingen (ZAK): Betrunken Polizeistreife überholt

Ein 47-Jähriger war in der Nacht zum Dienstag nicht nur betrunken unterwegs, sondern hat auch noch eine Polizeistreife mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Gegen 2.45 Uhr war der Mann mit seinem VW auf der B32 in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs, als er kurz nach der Ortsausfahrt Schlatt den Streifenwagen überholte und so ins Visier der Beamten geriet. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Da ein Test einen vorläufigen Wert von deutlich über 1,5 Promille ergab, musste der Mann nicht nur eine Blutprobe sondern auch seinen Führerschein abgeben. (sm)

