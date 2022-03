Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebestour beendet, Unfall bei Waldarbeiten, Streitigkeiten, Unfälle

Ladendieb auf frischer Tat gestellt

Auf Diebestour durch die Reutlinger Innenstadt hat sich am Samstagnachmittag ein 22-jähriger Mann begeben. Gegen 15.20 Uhr hielt sich der Mann in einem Kaufhaus in der Karlstraße auf, in welchem er zunächst eine Flasche Parfüm entwendete. Im Anschluss begab er sich in die dortige Schmuckabteilung und entfernte die Sicherung eines Rings. Hierbei löste er jedoch den Alarm aus und flüchtete, konnte jedoch nach kurzer Flucht vom Ladendetektiv gestellt werden. Unmittelbar danach begab sich der 22-Jährige in einen Elektrogroßhandel in der Straße Unter den Linden. Dort versuchte er, zwei Videospiele zu entwenden. Bei der Tatausführung wurde er von dem dortigen Ladendetektiv beobachtet und angesprochen. Der junge Mann versuchte auch hier, sich loszureißen und zu fliehen, konnte aber festgehalten werden. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass der Ladendieb an diesem Tag bereits ein weiteres Mal in dem Elektromarkt war und zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Videospiele und Elektrokleingeräte entwendet hatte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, gegen den 22-Jährigen wurden entsprechend Strafanzeigen gestellt.

Esslingen (ES): Exhibitionistische Handlungen

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wegen exhibitionistischer Handlungen. Am Samstagnachmittag befand sich eine junge Frau gegen 15.00 Uhr in der Römerstraße beim Jägerhaus und unterhielt sich mit dem Fahrer eines weißen Pkw Mini. Während des Gesprächs fiel der Frau plötzlich auf, dass der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Fahrzeuglenker flüchtete daraufhin in Richtung Baltmannsweiler. Weder er noch sein Fahrzeug konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt werden

Altbach (ES): Während Streit zugeschlagen und getreten

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr im Bereich der Altbacher Sporthalle an der Esslinger Straße. Während eines Streits verpasste ein alkoholisierter 27-Jähriger plötzlich einem ebenfalls alkoholisierten 43-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht. Daraufhin griff der 27-Jährige seinem Gegenüber an den Hals und schlug dessen Kopf gegen ein Schild, woraufhin dieser benommen zu Boden sackte. Im weiteren Verlauf trat er den am Boden liegenden 43-Jährigen noch mehrfach in den Bauchbereich. Nachdem Zeugen die Polizei verständigten, konnte der Täter kurze Zeit später noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nürtingen (ES): Gefährliche Körperverletzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, in einer Sportsbar in Nürtingen gekommen. Demnach befand sich ein 33-jähriger Mann in der Gaststätte und wurde aus noch nicht geklärten Gründen von zwei weiteren männlichen Gästen angegriffen und geschlagen. Um weiteren Angriffen zu entgehen flüchtete der Mann aus der Bar und verständigte die Polizei. Eine erste Fahndung durch Streifen des Polizeireviers Nürtingen nach den geflüchteten Tätern verlief negativ, es konnten im weiteren Verlauf der Ermittlungen jedoch Täterhinweise erlangt werden. Aufgrund von Kopf- und Gesichtsverletzungen musste für den Geschädigten ein Rettungswagen angefordert werden. Er wurde schließlich zur weiteren Behandlungen in eine Klinik transportiert.

Gomaringen (TÜ): Laterne umgefahren und geflüchtet

Schaden in bislang unbekannter Höhe ist am Sonntagmorgen, gegen 04.50 Uhr, in der Tübinger Straße entstanden. Ein Verkehrsteilnehmer meldete eine umgefahrene Straßenlaterne und zahlreiche Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Ein bislang noch unbekannter Pkw-Lenker befuhr mit einem Opel Adam die Tübinger Straße in Fahrtrichtung Tübingen, von der Hechinger Straße kommend. Kurz nach der Einmündung zur Brühlstraße kam der Opel aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, welche hierdurch umknickte. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Spur von Betriebsmitteln bis zu einem nahegelegenen Einkaufsmarkt verfolgt werden. Hier war der Opel durch den Unfallverursacher abgestellt worden. Aufgrund offenliegender Stromkabel an der beschädigten Straßenlaterne musste der zuständige Energieversorger verständigt werden, der den Strom abstellen und die Laterne vollständig absägen musste. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zum Fahrer aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen und geflüchtet

Eine 32-Jährige musste am Samstagnacht ihren Führerschein abgeben, nachdem sie mit ihrem Auto alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Innenstadt von Albstadt verursacht hatte. Die 32-Jährige befuhr mit ihrem Skoda Fabia gegen 23.25 Uhr die Ulrichstraße in Albstadt. Aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung kam sie nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen die Hauswand eines dort befindlichen Gebäudes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr die 32-Jährige davon. Allerdings konnte das Unfallgeschehen durch Zeugen beobachtet werden, welche die Frau erkannten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die 32-Jährige zu Hause antreffen und stellten fest, dass diese erheblich alkoholisiert war. Ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.

Winterlingen (ZAK): Bei Waldarbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 58-Jähriger bei Baumfällarbeiten am Samstagnachmittag in der Nähe von Winterlingen zugezogen. Der 58-jährige Mann ist der Eigentümer eines Waldstücks im Gewann Kohlstättle zwischen den Ortschaften Bitz und Harthausen auf dem Scher. Gegen 15.30 Uhr fällte ein 56-jähriger Waldarbeiter, welcher von dem Eigentümer selbst beauftragt worden war, einen etwa 28 Meter hohen Nadelbaum. Dieser traf beim Fallen eine weitere Fichte, woraufhin beide Bäume in Richtung eines nicht abgesperrten Waldwegs fielen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 71-jährige Fahrer eines Suzuki Grand Vitara den Waldweg. Um den Autofahrer vor den herabstürzenden Bäumen zu warnen, rannte der 58-jährige dem Suzuki entgegen und wurde hierbei von den beiden Bäumen erfasst und schwer verletzt. Der PKW wurde zudem erheblich beschädigt, die Fahrzeuginsassen blieben jedoch unverletzt. Der verletzte Waldbesitzer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Winterlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

