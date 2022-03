Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, unsichere Fahrweise, Widerstand, gefährliche Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Mit Pedelec in geöffnete Fahrertüre geprallt

Leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Pedelecfahrer erlitten, welcher am Freitagabend gegen eine geöffnete Fahrzeugtüre geprallt ist. Gegen 19.40 Uhr hielt ein 21-jähriger Pkw-Fahrer am Fahrbahnrand in der Alteburg-/Peter-Rosegger-Straße an, mit der Absicht auszusteigen. Hierzu öffnete er die Fahrertüre einen Spalt weit. In diesem Moment fuhr der Zweiradfahrer an dem Pkw vorbei. Der 18-Jährige blieb mit seinem Vorderrad und dem Lenker an der Türe hängen und stürzte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Riederich (RT): Gefährliche Fahrt durch zwei Landkreise - Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag ist es auf der Strecke von Reichenbach an der Fils nach Riederich bei Metzingen zu zahlreichen Verkehrsdelikten durch den 83-jährigen Fahrer eines schwarzen Renault Clio mit Esslinger Zulassung gekommen. Der Weg führte ihn in der Zeit zwischen 16.30 bis 17.00 Uhr über die B 313 durch Nürtingen und Grafenberg. In Metzingen ging die Fahrt über die Nordtangente und anschließend über die Metzinger Straße weiter nach Riederich, wo das Fahrzeug dann in der Ortsmitte von einer Streife des Polizeireviers Metzingen angehalten werden konnte. Nach Zeugenaussagen fuhr das Fahrzeug auf der gesamten Strecke immer wieder in Schlangenlinien, kam auf die Gegenspur und fuhr dicht auf. Der 83-jährige Mann überfuhr sowohl an der Einmündung der K 1239, der Einmündung aus Tischardt in die B 313, als auch in der Metzinger Straße in Grafenberg eine rote Lichtsignalanlage. Glücklicherweise wurde hierbei nach jetzigem Stand niemand gefährdet. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Stuttgarter-/James-Watt-Straße in Metzingen missachtete er laut Zeugenaussagen die Vorfahrt eines blauen Pkw. Im gesamten Verlauf mussten zahlreiche Pkw auf Grund der Fahrweise des älteren Herren ausweichen oder abbremsen. An dem Renault Clio wurden bei der anschließenden Überprüfung an der rechten Fahrzeugseite frische Unfallspuren mit roten Lackantragungen festgestellt. Der rechte Außenspiegel fehlte gänzlich. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Geschädigte dieser unkontrollierten Fahrt sich unter der Rufnummer 07123/9420 zu melden.

Esslingen (ES): Zweiradlenkerin erlitt bei Sturz schwere Verletzungen

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr, befuhr die 17-Jährige Lenkerin mit ihrem Leichtkraftrad Suzuki die L1192 von Esslingen kommend bergaufwärts in Richtung Nellingen. Zunächst wollte die 17-jährige Kradlenkerin noch einen Lkw überholen, brach jedoch aufgrund der baulichen Fahrbahnverjüngung den Überholvorgang ab. Beim Wiedereinscheren stürzte die Lenkerin aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde die 17-Jährige durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Großbettlingen (ES): BMW-Lenker kommt von der Fahrbahn ab und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugenaufruf

Am Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass die Fahrbahn der B313 von Grafenberg kommend in Fahrtrichtung Nürtingen auf Höhe von Großbettlingen mit Trümmerteilen übersät ist. Die kurz danach eintreffende Streifenbesatzung konnte mehrere größere Fahrzeugteile einer Frontschürze auffinden. Das Unfallfahrzeug selbst war aber nicht mehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein dunkelfarbener Pkw BMW die B313 aus Richtung Grafenberg kommend in Richtung Nürtingen und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Steinmauer. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen und schleuderte zurück auf die Gegenfahrbahn. An der Unfallstelle selbst blieb das vordere amtliche Kennzeichen zurück. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten konnte nachvollzogen werden, dass sich das Unfallfahrzeug in Richtung Großbettlingen entfernte und zunächst auf dem Parkplatz eines Aussiedlerhofes kurzzeitig abgestellt worden ist. Die Spur führte dann weiter über Raidwangen nach Neckartailfingen, wo der unfallbeschädigte BMW in einer Tiefgarage aufgefunden werden konnte. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern derzeit noch an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum unfallbeschädigten Pkw BMW oder zum Fahrer machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen.

Dußlingen (TÜ): Polizeibeamte mit Fußtritten verletzt

Leichte Verletzungen haben zwei Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen bei einer Festnahme in Dußlingen erlitten. Die Beamten wurden gegen 0.45 Uhr zu einer Schlägerei mit zehn beteiligten Personen im Bereich einer Bar in der Blumenstraße gerufen. Ein 18 Jahre alter Mann wollte beim Eintreffen der Streifenbesatzung zu Fuß flüchten, woraufhin ihn die Beamten verfolgten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 18-Jährige massiv Widerstand, indem er mit seinen Füßen gegen zwei Beamte trat und diese dadurch leicht an den Beinen verletzte. Zudem spuckte der Mann in die Richtung eines weiteren Polizeibeamten. Zuvor ging der junge Mann aus bislang unbekannten Gründen auf mehrere Gäste der Bar los und verletzte nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Personen. Aufgrund seiner Aggression und starken Stimmungsschwankungen musste der 18-Jährige, welcher bei dem Sachverhalt ebenfalls leicht verletzt wurde, anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Drei Verletzte bei frontaler Kollision

Zum Teil schwer verletzt worden sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Freitagabend bei Kirchentellinsfurt. Gegen 19.00 Uhr befuhr eine 53 Jahre alte Fahrerin eines VW Touran die L 379 von Kirchentellinsfurt kommend in Richtung Tübingen-Pfrondorf. An der Anschlussstelle zur B 27 bog die Touran-Lenkerin nach links in Richtung Tübingen ab. Zeitgleich befuhr eine 56 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Ford Focus die K 6911 von Tübingen-Pfrondorf in Richtung Kirchentellinsfurt. Im Einmündungsbereich versuchte die Ford-Lenkerin noch, eine Kollision mit dem abbiegenden VW Touran durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver nach links zu verhindern, was ihr jedoch nicht gelang. Bei der frontalen Kollision der beiden Pkw wurde die VW-Lenkerin sowie ihre 14 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Die Ford-Lenkerin erlitt schwere Verletzungen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen vor Ort war, zur medizinischen Versorgung jeweils in eine Klinik verbracht. Aufgrund der Unfallaufnahme und aufgrund der Bergung der Unfallfahrzeuge erfolgte vor Ort eine etwa dreistündige Vollsperrung. Die örtliche Feuerwehr war zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde zudem die Straßenmeisterei Rottenburg verständigt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der finanzielle Schaden beträgt insgesamt circa 14.000 Euro.

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 32 Jahre alter Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Ammerbuch-Poltringen zugezogen. Der Mann befuhr die Ziegeläckerstraße gegen 15.30 Uhr mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse in Fahrtrichtung "Im Schönblick". An der Kreuzung zur Entringer Straße übersah er ein von rechts kommendes, bevorrechtigtes Fahrzeuggespann eines 57-Jährigen. Dieser befuhr die Entringer Straße mit seinem BMW X3 und einem Anhänger in Richtung Ammerbuch-Entringen. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision, woraufhin die A-Klasse etwas nach links versetzt wurde, eine Böschung hinauffuhr und letztlich in einer angrenzenden, landwirtschaftlichen Fläche zum Stehen kam. Der Mercedesfahrer musste vom Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen vor Ort war, mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Lenker des Fahrzeuggespanns wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr Ammerbuch war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften im Einsatz. Am BMW X3 entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, an der A-Klasse beträgt der entstandene Sachschaden circa 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Balingen (ZAK): Bei Auseinandersetzung verletzt worden

Leicht verletzt worden ist ein 22 Jahre alter Mann bei einer Schlägerei am Samstagmorgen im Balinger Industriegebiet Gehrn. Gegen 04.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Auf Bollen" zwischen dem dortigen Schnellrestaurant und einem Baumarkt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beteiligt waren etwa 15 bis 20 Personen. Der 22-Jährige wurde hierbei von drei männlichen Personen körperlich angegangen, woraufhin die drei Personen die Örtlichkeit mit einem Pkw in Richtung B 27 verließen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Der verletzte 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

