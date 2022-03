Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Diebstahl auf Baustelle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bargeld und Laptop gestohlen

In einem Bürogebäude in der Hindenburgstraße hat in der Nacht zum Freitag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 7.15 Uhr drang der Täter über ein Fenster in das Objekt ein und machte sich dort auf die Suche nach Stehlenswertem. Dabei öffnete er auch mehrere Innentüren gewaltsam. Der Unbekannte stieß nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwas Bargeld sowie einen Laptop und flüchtete damit. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Echterdingen (Zeugenaufruf)

Ein Telekommunikationsunternehmen in der Hauptstraße ist am frühen Freitagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wohl gegen 3.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendete aus dem Verkaufsraum mehrere Mobiltelefone. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/90377-0 zu melden. (mr)

Unterensingen (ES): Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle im Bereich K 1219 / A 8 sind in der Nacht zum Freitag wohl mehrere Diebe zugange gewesen. Die Täter entwendeten in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 7.30 Uhr zwei Schaufeln eines 3,5-Tonnen-Baggers sowie einen Erdbohrer mit integriertem Motor, der ebenfalls an einen Bagger montiert werden kann. Zum Abtransport des schweren Diebesguts muss von den Kriminellen ein Fahrzeug eingesetzt worden sein. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (mr)

