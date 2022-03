Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Straßenverkehrsgefährdung

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung L 378a/K 6720 ereignet hat. Ein 62-Jähriger befuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem Saab die Landesstraße in Richtung Rommelsbach und wollte an der Einmündung in Richtung Sondelfingen nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Rommelsbach kommenden Skoda eines 40-Jährigen. Dieser erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (rn)

Metzingen (RT): Bei Bremsmanöver gestürzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag auf der Stuttgarter Straße gekommen. Kurz nach 14.30 Uhr war die 28 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes Sprinter stadteinwärts unterwegs und bremste vor der Einmündung in die L 378a verkehrsbedingt ab. Dabei rutschte ein 37-Jähriger, der in dem Fahrzeug befördert wurde aus seinem Rollstuhl, kam zu Fall und verletzte sich. Der Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge nicht ausreichend gesichert worden. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. (mr)

Esslingen (ES): Radler übersehen

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Gegen 18 Uhr bog ein 38-jähriger Hyundai-Lenker von der Ebershaldenstraße nach links in die Grabbrunnenstraße ab, übersah hierbei einen entgegenkommenden Radfahrer im Alter von 69 Jahren und kollidierte mit diesem. Der Radler wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 1.100 Euro. (mr)

Wernau (ES): Biker schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Wernau ereignet. Kurz vor 16.30 Uhr wollte ein 20 Jahre alter Mann mit einem VW Golf von einem Parkplatz aus nach links auf die Kirchheimer Straße in Richtung B 313 einbiegen. Die aus dieser Richtung kommenden Fahrzeuge hatten zuvor aufgrund einer Rot zeigenden Ampel angehalten. Als der Autofahrer auf die Kirchheimer Straße einfuhr, kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, 65-jährigen Motorradfahrer, der die stehende Fahrzeugkolonne überholte. Der Biker stürzte in der Folge von seiner Triumph und musste mit nach aktuellem Kenntnisstand schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden rund 7.000 Euro betragen. (mr)

Neuhausen/Filder (ES): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der Plieninger Straße ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Plieninger Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 53-Jähriger mit seinem Renault Twingo vor der Ampel an der Einmündung Scharnhäuser Straße bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht mit seinem BMW ins Heck des Renault. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Renault-Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Autos dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro entstanden sein. Die Autos mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Betrunken und in Schlangenlinie unterwegs (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 60-Jährigen, den die Polizeibeamten am Freitagmorgen aus dem Verkehr ziehen mussten. Gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert, nachdem der Mann in seinem grünen Jeep mit Anhänger auf der B 296 aufgefallen war. Der Wagen war dort von Unterjesingen in Richtung Tübingen in starken Schlangenlinien unterwegs und soll dabei immer wieder auf die linke Fahrspur gekommen sein, sodass entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen und sogar nach rechts ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Das Gespann konnte kurz nach dem Ortseingang von Tübingen angehalten werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt werden musste. Das Polizeirevier Tübingen sucht nach Zeugen und bittet insbesondere Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Jeep auf der genannten Strecke behindert oder gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Frontalzusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein verletzter Autofahrer, drei beschädigte Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 17.000 Euro ist die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes am Donnerstagnachmittag auf der Düsseldorfer Straße. Der 56-jährige Lenker eines BMW war kurz nach 15.30 Uhr in Richtung Bismarckstraße unterwegs und fuhr dabei an rechtsseitig geparkten Fahrzeugen vorbei. Eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Hustenanfalls geriet der Fahrer mit seinem Wagen zu weit nach links und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 19-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes nach hinten geschoben und prallte noch gegen einen nachfolgenden Volvo. Beim Unfall zog sich der 19-Jährige wie bislang bekannt ist leichte Verletzungen zu. Da ein Alkoholtest beim BMW-Lenker einen vorläufigen Wert von rund 0,8 Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (mr)

Dußlingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 52-Jähriger am Donnerstagabend auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 21.15 Uhr war der Mann mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Ofterdingen unterwegs. Kurz vor dem Tunnel kam er mit dem Gespann nach rechts und streifte dort ein Schild sowie die Leitplanke. Im Randstreifen vor dem Tunnelportal prallte die Zugmaschine noch gegen eine Betonschutzwand und kam schließlich zum Stehen. Der 52-Jährige, der augenscheinlich unverletzt geblieben war, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro. Der Sattelzug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Im Zuge der ersten Maßnahmen war der Tunnel bis etwa 22.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (rn)

Rottenburg (TÜ): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ein Unfallverursacher musste in der Nacht zum Freitag seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 32-Jährige war gegen 23.25 Uhr mit einem Mazda auf der Niedernauerstraße in Richtung Poststraße unterwegs. Im dortigen Kreuzungsbereich prallte er mit dem Wagen frontal in den Alfa Romeo einer 23-Jährigen, die von der Poststraße aus nach links abbiegen wollte und aufgrund der geschlossenen Bahnschranken angehalten hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Er musste deshalb im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Sein Mazda wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 8.000 Euro beziffert. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell