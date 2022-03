Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Einmündung Untere Bachstraße/ B297 entstanden. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem VW T-Roc gegen sechs Uhr die Untere Bachstraße in Richtung Bundesstraße. Beim Einfahren in den dortigen Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden VW Polo eines 27-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch waren beide Fahrzeuge danach nicht mehr fahrbereit. (rn)

Neckartailfingen (ES): Unfall auf B312

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 45.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B312 ereignet hat. Gegen 11.10 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Ford Transit die Bundesstraße von Filderstadt kommend in Fahrtrichtung Metzingen. Auf Höhe von Neckartailfingen geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi einer 56 Jahre alten Frau. Dadurch drehte sich der Audi und prallte wiederum gegen einen hinter dem Ford Transit ebenfalls in Richtung Metzingen fahrenden Ford Mondeo. Dieser touchierte die Leitplanke, woraufhin der 59-jährige Fahrer gegenlenkte und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Die Audi-Lenkerin sowie der Mondeo-Fahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Transit-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B312 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge bis kurz nach 13.30 Uhr voll gesperrt. (sm)

Rottenburg (TÜ): In Lagerhalle eingebrochen

In eine Lagerhalle in Wurmlingen ist zwischen Mittwoch, zwölf Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, eingebrochen worden. Über einen Zaun gelangte der Unbekannte zunächst auf das Betriebsgelände in der Pfäffinger Straße. Dort beschädigte er das Fenster der Lagerhalle und gelangte so ins Innere. Mit einer Motor-Heckenschere der Marke Stihl entkam er anschließend ungesehen. Der entstandene Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro dürfte den Wert des Diebesguts deutlich überschreiten. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

