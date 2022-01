Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Kennzeichenschild entwendet

Lustadt (ots)

Am Sonntagabend (09.01.22) im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichenschild eines PKW, welcher im Bereich der Bushaltestelle Fa. Lehr in der Oberen Hauptstraße in Lustadt abgestellt war.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell