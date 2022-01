Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Falschfahrer auf der BAB65

Edenkoben (ots)

Am 08.01.2022 gegen 22:50 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der BAB 65 zwischen den Anschlussstellen Landau Nord und Landau Zentrum. Der Falschfahrer wäre hierbei auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe in Richtung Ludwigshafen gefahren. Bei der umgehenden Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Zeugen und eventuell Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell