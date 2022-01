Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Überschätzt beim Überholen

Edenkoben (ots)

Am frühen Nachmittag des 08.01.2022 befuhren zwei PKW Fahrer die K6 von Altdorf in Richtung Venningen. Dort versuchte ein 47 jähriger Hyundai Fahrer aus dem Bereich Hassloch beide Fahrzeuge zu überholen. Hierbei touchierte der Hyundai Fahrer einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden Ford. Glücklicherweise kam es durch den Zusammenprall lediglich zu Sachschäden an beiden linken Fahrzeugseiten.

