Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Nachlöscharbeiten nach Kellerbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 11.12.2021, 18:03 Uhr, Rochusstraße (ots)

Am Samstagabend erreichte ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr. Es wurde eine Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses auf der Rochusstraße in Rheindahlen gemeldet. Laut Aussage des Anrufers hatte es in seinem Keller einen Brand gegeben. Der Anrufer informierte die Leitstelle, dass er den Brand bereits selbst gelöscht habe. Diese Schilderung bestätigten sich vor Ort und die Feuerwehr musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen. Dabei wurde unter anderem eine Wandverkleidung im Keller geöffnet um sicherzustellen, dass dort keine Glutnester vorhanden sind. Die Einsatzstelle wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und der Bewohner des Einfamilienhauses mit einer Rauchgasintoxikation in ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Christian Küppers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell