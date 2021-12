Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Metzgereifachbetrieb

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Neuwerk, 10.12.2021, 06:55 Uhr, Engelblecker Straße (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Metzgereifachbetrieb auf alarmiert. Der Inhaber des Betriebs stellte eine starke Rauchentwicklung in seinem Betrieb im Erd- und Kellergeschoß fest. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte leiteten sofort einen Löschangriff mit einem Strahlrohr und einem Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte ein. Der Brandrauch wurde mit einem elektrischen Belüftungsgerät aus dem Erd- und Kellergeschoß ins Freie befördert. Durch den gezielten Einsatz des Belüftungsgerätes konnte eine Rauchausbreitung in ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Der Brand wurde ohne Wasserschaden gelöscht. Zwei Personen wurden durch eingeatmeten Brandrauch leicht verletzt und nach der Untersuchung durch einen Notarzt in ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert. Die Engelblecker Straße wurde für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen im Bereich der Nespelerstraße durch die Polizei gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell