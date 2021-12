Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Aufmerksame Passanten melden Brand

Mönchengladbach-Gladbach, 03.12.2021, 16:33 Uhr, Waldhausener Straße (ots)

Am frühen Abend wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in einem Hinterhof eines Lokals gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Müllcontainer bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten über einen Lüftungsschacht auf das Erdgeschoss überzugreifen. Es befanden sich weder Gäste noch Personal in den angrenzenden Räumen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und das Erdgeschoss geschützt werden. Die Tür zum Hinterhof musste dafür gewaltsam geöffnet werden. Brandrauch drang in das Erd- und Kellergeschoss ein. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: BAR Markus Meinen

