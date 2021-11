Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Schloßgarten/ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag (23.11.21) sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11.50 Uhr befuhr eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin aus Dülmen den Radweg der Lüdinghauser Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Straße "Am Schloßgarten" bog ein in gleicher Richtung fahrendes Auto nach rechts ab.

Um eine Kollision zu verhindern, musste die Frau bremsen, wodurch sie stürzte. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich in Richtung "Am Bache", ohne anzuhalten. Mit einem Rettungswagen kam die 44-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell