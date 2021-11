Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Coesfeld (ots)

Am kommenden Donnerstag (25.11.21) ist der "Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen". Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei Coesfeld (Bernhard-von-Galen-Straße 7a, 48653 Coesfeld) beteiligt sich an dem Tag an der Aktion "Leben OHNE Gewalt".

An diesem Tag leuchtet auch in unserer Beratungsstelle, wie in vielen anderen Geschäften im Kreis Coesfeld, ein orangefarbenes Licht. Das Licht steht für das Recht auf ein gewaltfreies Leben (orange day).

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" berät bundesweit unter der Nummer 08000116016 zu allen Formen von Gewalt. Neben den betroffenen Frauen können sich auch unterstützende Bekannte, Angehörige und Fachkräfte an das Hilfetelefon wenden und sich beraten lassen.

Darüber hinaus erreichen sie unser Team der Kriminalprävention/Opferschutz als Ansprechpartner.

In akuten Notsituationen wählen Sie die 110.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell