Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235/ Fünf Verletzte bei Unfall

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Drei Fahrzeuge waren am Montag (22.11.21) in einen Unfall auf der B235 in Olfen involviert. Gegen 13.25 Uhr wollte ein 41-jähriger Olfener mit seinem Transporter samt Anhänger links in die Straße Recheder Mühlenfeld abbiegen. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel bremste ihren Twingo stark ab. Auf diesen fuhr ein 20-jähriger Herner mit seinem Dacia auf und schob den Twingo einige Meter die Straße entlang. Neben den drei Fahrern verletzten sich die Beifahrer des 41-Jährigen und der 23-Jährigen. Mit Rettungswagen kamen die Verletzten in Krankenhäuser. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell