POL-COE: Coesfeld, Oldendorper Weg

Unbekannter Radfahrer schlägt Autofahrer

Coesfeld (ots)

Am 22.11.2021, gegen 19.00 Uhr, wies ein 42-jähriger Autofahrer aus Coesfeld auf dem Oldendorper Weg in Coesfeld zwei Radfahrer daraufhin, dass sie kein Licht eingeschaltet haben und so schlecht zu erkennen sind.

Daraufhin schlug einer der Radfahrer dem Coesfelder durch das offene Fenster ins Gesicht. Der andere hielt sich im Hintergrund und kann nur als dunkel gekleidet beschrieben werden.

Die schlagende Person beschreibt der 42-Jährige wie folgt:

- männliche Person - ca. 25 Jahre alt - ca. 170-180cm groß - dunkle Haare (vielleicht leicht gelockt) - sprach ohne Akzent - bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell