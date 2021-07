Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Bike Fahrerin kommt durch geöffnete Pkw Tür zu Fall

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Am Freitag, 16.07.2021, um 17.00 Uhr, kam es auf der Wielandstraße, in Wiescherhöfen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 80-jährigen Pkw Fahrerin und einer 63-jährigen E-Bike-Führerin, in dessen Verlauf die Radfahrerin stürzte. Die Pkw Führerin beabsichtigte auf der Fahrerseite ihres Wagens auszusteigen und übersah hierbei die herannahende E-Bike-Fahrerin. Diese blieb mit ihrer rechten Pedale an der Fahrertür hängen und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, der Pkw blieb unbeschädigt. (ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell