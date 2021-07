Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gartenlaube

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 13. Juli, 18 Uhr, bis Freitag, 16. Juli, 13.30 Uhr, in die Gartenlaube eines Kindergartens an der Straße Am Gallberg ein. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie die verschlossene Eingangstür aufhebelten. Darüber hinaus wurde ein Schrank aufgebrochen, der sich im Außenbereich der Laube in unmittelbarer Nähe des Eingangs befand. Bei dem Einbruch wurde ein Rasenmäher entwendet. Der Sachschaden beträgt zirka 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell