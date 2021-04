Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendiebstahl von Waren im Wert von rund 400EUR

Braunschweig (ots)

Braunschweig, BraWo-Allee

31.03.2021, 20:50 Uhr

Durch eine männliche Person wurden Waren im Wert von rund 400 EUR endwendet. Dies wurde durch den Sicherheitsdienst beobachtet.

Am Mittwochabend kam es in der BraWo-Allee in einem dortigen Supermarkt zu einem Ladendiebstahl. Ein 19-jähriger Mann hatte mit einem vollen Einkaufswagen den Kassenbereich passiert und war im Begriff den Markt zu verlassen, obwohl er noch nicht für die Waren bezahlt hatte. Als der Mann durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf angesprochen wurde, flüchtet er zunächst. Sein 21-jähriger Mittäter, der vor der Tür gewartet hatte, konnte durch den Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen beide Beschuldigte wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet.

