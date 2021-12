Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall

Mönchengladbach-Lürrip, 10.12.2021, 13:25 Uhr, Neusser Straße (ots)

Am heutigen Mittag wurde der Rettungsdienst zu einem Arbeitsunfall in einen Betrieb auf die Neusser Straße alarmiert. Aufgrund der Verletzungen der verunfallten Person wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber (RTH) angefordert. Der RTH landete auf dem nahen Betriebsgelände der NEW´ und flog im Anschluss mit dem Patienten in eine Spezialklinik nach Duisburg.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber "Christoph 83" aus Dortmund, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

