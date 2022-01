Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim, Hauptstraße Samstag, 08.01.2022, um 10.30 Uhr Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots)

Im Verlaufe einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Schwegenheim zeigte ein 44-jähriger Armenier seinen armenischen Führerschein vor. Allerdings ist Mann bereits seit 2019 in Deutschland wohnhaft und hätte seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

