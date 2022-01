Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Godramstein L511- Schneller als erlaubt

Landau (ots)

Da ein 15-Jähriger in der Nacht zum 09.01.2022 etwas zügig auf seinem Kleinkraftrad unterwegs war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle räumte der junge Mann ein, dass er Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen habe, um schneller zu fahren. Einen entsprechenden Führerschein konnte er für das Fahrzeug sodann auch nicht vorweisen. Der junge Mann wurde an seine Eltern übergeben und erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Den Halter des Fahrzeugs erwartet ebenso ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

